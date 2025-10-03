DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +1,6%Nas22.881 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
Aktienkurs aktuell

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagnachmittag im Plus

03.10.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 142,98 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
121,34 EUR 0,34 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 142,98 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 143,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,15 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.389 Stück gehandelt.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2025 (127,63 USD). Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 12,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 13.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,03 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
