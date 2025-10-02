DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Blick auf Aktienkurs

02.10.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Aktie von PepsiCo zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die PepsiCo-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 143,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
121,44 EUR -0,58 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 143,08 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 143,25 USD. Bei 141,78 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 141,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 155.162 PepsiCo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,50 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,06 Prozent. Am 27.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 10,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 17.07.2025. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 09.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

