PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 140,86 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 140,86 USD. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,40 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,81 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.105 Stück gehandelt.
Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 26,01 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 9,39 Prozent wieder erreichen.
Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 USD je Aktie ausschütten.
PepsiCo ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 22,50 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,03 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.
Alle: Alle Empfehlungen