PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Dienstagabend fester
Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 140,68 USD.
Um 20:07 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 140,68 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 141,00 USD zu. Bei 140,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.092.035 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 26,17 Prozent zulegen. Am 27.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,33 USD je Wertpapier.
PepsiCo ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22,72 Mrd. USD gegenüber 22,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 09.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 13.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
