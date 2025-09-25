PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verbilligt sich am Montagabend

PepsiCo im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 139,82 USD nach.

Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 139,82 USD abwärts. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,14 USD ab. Mit einem Wert von 140,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 935.345 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,95 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 9,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 USD je PepsiCo-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

