PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das PepsiCo-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 140,75 USD.

Die PepsiCo-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 140,75 USD. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 140,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,94 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 176.399 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 177,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 20,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2025 (127,63 USD). Mit einem Kursverlust von 9,32 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 USD je PepsiCo-Aktie.

Am 17.07.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 22,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

