DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt
PepsiCo im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Abend tiefer

25.09.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 140,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
120,46 EUR -0,52 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 140,18 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 140,17 USD. Bei 143,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 746.055 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,50 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 26,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Mit Abgaben von 8,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,03 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: littleny / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

