PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Mittwochabend an Boden

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 142,06 USD.

Um 20:08 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 142,06 USD nach oben. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 142,33 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,81 USD. Bisher wurden heute 820.348 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD. Gewinne von 24,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 11,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,72 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,03 USD je Aktie.

