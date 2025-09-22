DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
PepsiCo im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo reagiert am Abend positiv

23.09.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo reagiert am Abend positiv

Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 141,70 USD.

Das Papier von PepsiCo legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 141,70 USD. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 141,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 140,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 699.787 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 177,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 20,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 9,93 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
