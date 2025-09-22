PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Bei der PepsiCo-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 141,86 USD.

Die PepsiCo-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 141,86 USD an der Tafel. Die PepsiCo-Aktie legte bis auf 142,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die PepsiCo-Aktie bis auf 141,31 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 164.968 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 177,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 25,12 Prozent zulegen. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,03 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

