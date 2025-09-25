PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo zeigt sich am Freitagabend freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 140,21 USD. Bei 140,98 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 139,94 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 804.012 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 26,60 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Am 17.07.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 09.10.2025 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,03 USD je Aktie aus.

