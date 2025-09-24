PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Kaum Ausschläge verzeichnete die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 142,30 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die PepsiCo-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 142,30 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 143,40 USD. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,10 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242.999 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,74 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 10,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 13.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,03 USD fest.

