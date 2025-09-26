PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 140,05 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 140,05 USD. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 139,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 200.662 PepsiCo-Aktien.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD. Mit einem Zuwachs von 26,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 USD aus.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. PepsiCo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,03 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

