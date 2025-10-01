DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,53 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
PepsiCo im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Mittwochabend

01.10.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Mittwochabend

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 142,49 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
120,86 EUR 0,94 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 142,49 USD zu. Bei 142,49 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 721.862 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Gewinne von 24,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Abschläge von 10,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,61 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 22,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.10.2025 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor einem Jahr verloren

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: areeya_ann / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen