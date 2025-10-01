PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Mittwochabend
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 142,49 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 142,49 USD zu. Bei 142,49 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 721.862 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Gewinne von 24,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Abschläge von 10,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,61 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 22,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 09.10.2025 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.12.2017
|PepsiCo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.2017
|PepsiCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.2018
|PepsiCo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.2017
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.2017
|PepsiCo Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2018
|PepsiCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.2009
|PepsiAmericas underweight
|Barclays Capital
|20.09.2005
|Update PepsiAmericas Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
Alle: Alle Empfehlungen