Kursentwicklung im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Abend ab

04.09.25 20:25 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Abend ab

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 146,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
126,22 EUR -0,74 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 146,85 USD. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 146,47 USD. Bei 149,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 857.204 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,73 USD) erklomm das Papier am 06.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 22,39 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 15,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,61 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Am 13.10.2026 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,03 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: meunierd / Shutterstock.com

