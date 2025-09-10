DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
So entwickelt sich PepsiCo

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo zeigt sich am Abend freundlich

11.09.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 144,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
123,28 EUR 1,44 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 144,62 USD zu. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 144,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 641.403 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 24,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 13,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 USD je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2025 wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

