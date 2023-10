PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittag fester

So entwickelt sich PepsiCo

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 164,72 USD.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 164,72 USD zu. Zuletzt wechselten 2.921 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 16,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 5,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.10.2023 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,96 Prozent auf 23.453,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.225,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,52 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

NASDAQ-Titel PepsiCo-Aktie im Plus: Gewinnplus in Q3 - Pepsi hebt erneut Gewinnprognose an

Ausblick: PepsiCo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coca-Cola-Aktien und Pepsi-Aktien im Fokus: Abnehm-Medikamente mit Siegeszug - Ist das Geschäft von Softdrinkherstellern in Gefahr?