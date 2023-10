PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Vormittag freundlich

Blick auf PepsiCo-Kurs

Die Aktie von PepsiCo zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die PepsiCo-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 155,28 EUR. Bei 155,28 EUR markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 155,24 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.104 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 185,10 EUR an. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 16,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,02 EUR ab. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 4,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 10.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 2,25 USD gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23.453,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.225,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte PepsiCo am 15.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

