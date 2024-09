Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 152,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 152,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 152,00 EUR aus. Bei 151,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.289 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 161,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 6,32 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,61 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,72 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,35 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 243,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 05.11.2024 gerechnet.

