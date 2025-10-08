DAX24.613 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.941 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl66,05 +0,5%Gold4.042 +1,5%
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

08.10.25 16:10 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 156,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
155,80 EUR -0,60 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 156,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,20 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 451 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das EPS lag bei 1,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

