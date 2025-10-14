Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Mit einem Kurs von 154,60 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr bei 154,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 154,60 EUR zu. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Bei 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,17 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,40 Prozent sinken.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

