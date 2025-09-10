Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:02 Uhr ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 156,00 EUR. Bei 156,60 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,60 EUR. Bisher wurden heute 2 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.

