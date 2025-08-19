Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 155,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 155,80 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 155,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 788 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 4,36 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester