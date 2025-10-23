DAX24.100 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Aktienentwicklung

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

23.10.25 12:04 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 155,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
154,60 EUR 0,60 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 155,00 EUR. Bei 156,40 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 129 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,65 Prozent sinken.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

mehr Analysen