Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 155,00 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 155,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 155,00 EUR. Mit einem Wert von 155,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (147,80 EUR). Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR im Vergleich zu 218,43 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

