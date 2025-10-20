DAX24.051 +0,9%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,86 -0,8%Gold4.259 +0,2%
Pfeiffer Vacuum im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

20.10.25 09:22 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 155,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
156,00 EUR 1,40 EUR 0,91%
Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich um 09:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 155,00 EUR. Bei 155,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 155,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,00 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (147,80 EUR). Mit Abgaben von 4,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR im Vergleich zu 218,43 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
