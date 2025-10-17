Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 155,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 15:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 155,20 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 156,20 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 155,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 289 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,77 Prozent sinken.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR im Vergleich zu 218,43 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester