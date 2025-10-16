Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 155,00 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 155,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 154,40 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.698 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 162,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,90 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester