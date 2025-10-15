DAX24.310 +0,3%Est505.636 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,38 +0,2%Gold4.218 +1,8%
So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Mittwochvormittag positiv

15.10.25 09:22 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 155,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 155,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 155,80 EUR zu. Bei 155,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (147,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,13 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen