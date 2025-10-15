Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Mittwochvormittag positiv

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 155,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 155,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 155,80 EUR zu. Bei 155,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (147,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,13 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

