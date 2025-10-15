Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 154,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 15:39 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 154,60 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 415 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,40 Prozent.

Am 25.04.2024 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR im Vergleich zu 218,43 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

