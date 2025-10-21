DAX24.300 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.962 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,79 -0,3%Gold4.128 -5,2%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Pfeiffer Vacuum im Blick

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagnachmittag mit Verlusten

21.10.25 16:08 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 155,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 155,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 155,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 155,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei einem Wert von 162,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

