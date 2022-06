Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteuert sich am Dienstagmittag

Um 21.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 152,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 152,60 EUR. Bei 152,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 226,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,48 Prozent hinzugewinnen. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,00 EUR umgesetzt, gegenüber 191,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,01 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

