Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 155,00 EUR zu.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte um 15:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 155,00 EUR. Bei 155,40 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 1.327 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 161,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 149,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,61 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.04.2024 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

