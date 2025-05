Aktie im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Vormittag an Fahrt

29.05.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 159,00 EUR.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere um 09:02 Uhr 0,4 Prozent. Bei 159,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 159,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4 Pfeiffer Vacuum-Aktien. Bei 162,60 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 2,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,20 EUR. Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2025 6,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum