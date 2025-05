Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 158,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 158,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 158,20 EUR. Bei 158,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 87 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,39 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfeiffer Vacuum 7,32 EUR aus.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 218,43 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2025 6,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester