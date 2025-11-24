DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Pfeiffer Vacuum im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit stabiler Tendenz

24.11.25 09:24 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 155,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
155,00 EUR 0,40 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 155,20 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 155,20 EUR. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,20 EUR. Bei 155,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

