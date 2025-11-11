OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB erzielt starkes drittes Quartal 2025
KSB erzielt starkes drittes Quartal 2025
Frankenthal (ots) -
- Auftragseingang und Umsatz liegen über Vorjahr
- EBIT bereinigt um die Kosten der Einführung von SAP S/4HANA über Vorjahr
- Prognose für 2025 bestätigt
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt im dritten Quartal 2025 die
positive Entwicklung des ersten Halbjahres 2025 trotz schwieriger
Rahmenbedingungen fort. Auftragseingang, Umsatz sowie das um die Kosten der
Einführung von SAP S/4HANA bereinigte Ergebnis vor Finanzergebnis und
Ertragsteuern (EBIT) liegen über der Vorjahresperiode.
Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "Die weltweite
Investitionszurückhaltung, die zugehörige Wirtschaftsabschwächung und der
Wertverlust des US-Dollars haben auch das dritte Quartal für KSB zu einer
Herausforderung gemacht. Gleichwohl haben wir Auftragseingang, Umsatz und
Ergebnis gesteigert und die positive Unternehmensentwicklung fortgeschrieben."
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 hat KSB den Auftragseingang
um 2,7 % auf 2.448 Mio. EUR (davon 750 Mio. EUR im dritten Quartal) gesteigert.
Bereinigt um Währungseffekte von 51 Mio. EUR hätte sich ein Wachstum des
Auftragseingangs um 4,8 % ergeben. Das Segment Pumpen wuchs mit einer Rate von
7,2 % auf 1.350 Mio. EUR am stärksten. Danach folgt das Segment Armaturen mit
einem Auftragseingang von rund 323 Mio. EUR (+ 1,0 %). Dagegen reduzierte sich
der Auftragseingang im Segment KSB SupremeServ aufgrund geringerer
Ersatzteilnachfrage in den Märkten Bergbau und Energie um 3,7 % auf 775 Mio.
EUR. Innerhalb des Segments Pumpen, welches das Geschäft mit Neupumpen ohne
Ersatzteile enthält, realisierte der Bereich Standardmärkte aufgrund des
wachsenden Wassergeschäfts ein Wachstum von 8,1 %. Der Marktbereich Bergbau
steigerte den Auftragseingang um 6,5 %. Nach einem Auftragsrückgang im ersten
Halbjahr im Marktbereich Energie führten größere Einzelaufträge im dritten
Quartal 2025 nunmehr zu einem kumulierten Anstieg für die ersten neun Monate von
2,7 %. Die Auftragseingänge in der Region Mittlerer Osten / Afrika stiegen um
9,2 %, in Europa um 2,3 %. Die Regionen Asien / Pazifik sowie Amerika
verzeichneten währungsbedingt ein Wachstum von 2,5 % bzw. 2,0 %.
Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Quartalen um 2,8 % auf 2.233 Mio.
EUR (davon 768 Mio. EUR im dritten Quartal) gesteigert. Bereinigt um den
Währungseffekt von 45 Mio. EUR wäre der Umsatz um 4,9 % gestiegen. Mit einem
Wachstum um 4,0 % auf 1.180 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen den stärksten
Anstieg. Dazu trugen insbesondere die Standardmärkte aufgrund des wachsenden
Wassergeschäfts mit einem Wachstum von 4,4 % auf 962 Mio. EUR bei. Während der
Marktbereich Energie einen Umsatzanstieg um 5,2 % realisierte, fielen die
Umsatzerlöse im Marktbereich Bergbau mit -3,8 % etwas unterhalb des Vorjahres
aus. Das Segment Armaturen realisierte ein Umsatzplus von 2,9 % auf 304 Mio.
EUR. KSB SupremeServ erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 mit 749
Mio. EUR (+1,0 %) nur ein leichtes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Der
vergleichsweise geringe Anstieg ist bedingt durch größere Ersatzteilaufträge in
der Vorjahresperiode in den Märkten Energie und Bergbau sowie negativer
Währungseffekte in Höhe von 14 Mio. EUR. Während die Umsatzerlöse in der Region
Mittlerer Osten / Afrika um 5,1 % und in Europa um 3,4 % stiegen, belief sich
das Wachstum in den Regionen Asien / Pazifik und Amerika währungsbedingt auf 3,1
% bzw. 0,5 %.
In den ersten drei Quartalen 2025 erzielte KSB ein EBIT in Höhe von 186,3 Mio.
EUR bzw. 78,3 Mio. EUR im dritten Quartal (Vorjahr 188,8 Mio. EUR bzw. 72,5 Mio.
EUR im dritten Quartal). Belastet wurde dieses EBIT durch externe, nicht
operative Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 20,7 Mio. EUR
gegenüber 7,5 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Darüber hinaus wirkten sich
negative Währungseffekte mit 6,0 Mio. EUR aus. Bereinigt um den SAP
S/4HANA-Sondereffekt hat KSB das EBIT in den ersten neun Monaten auf 207,0 Mio.
EUR und die EBIT-Marge auf 9,3 % gegenüber einer vergleichbaren Marge von 9,0 %
im Vorjahreszeitraum gesteigert. Das Segment Pumpen erzielte vor allem aufgrund
der Ergebnissteigerung in den Standardmärkten ein EBIT von 50,5 Mio. EUR
gegenüber 36,5 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT im Segment Armaturen mit -2,5 Mio.
EUR lag um 4,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Im Segment KSB SupremeServ
verringerte es sich aufgrund geringerer Ersatzteilverkäufe im Bergbau- und
Energiemarkt im Jahr 2025 um 12,2 Mio. EUR auf 138,2 Mio. EUR. Sämtliche
Segmentergebnisse sind durch die SAP S/4HANA-Transformationskosten in Höhe von
20,7 Mio. EUR belastet.
Dr. Stephan Timmermann blickt voraus: "Der Fokus für das vierte Quartal liegt
jetzt darauf, den weltweiten Auftragsbestand zu Umsatz werden zu lassen. Trotz
der herausfordernden Rahmenbedingungen blicken wir zuversichtlich auf das
Gesamtjahr 2025 und sind überzeugt, das Unternehmen weiterhin im Zielkorridor
für Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis zu halten - damit dürften wir erneut
auf ein Rekordjahr zusteuern."
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 mit rund 16.400
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.
Alle: Alle Empfehlungen