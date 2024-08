Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 151,40 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 151,40 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 151,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 151,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei 161,60 EUR markierte der Titel am 11.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,72 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 243,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

