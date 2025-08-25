Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochnachmittag freundlich

Pfeiffer Vacuum im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 156,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 156,60 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,00 EUR aus. Bei 155,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.029 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 3,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

