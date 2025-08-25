Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 155,60 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 155,60 EUR abwärts. Bei 155,60 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 155,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 125 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Pfeiffer Vacuum im vergangenen Quartal 218,43 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR umsetzen können.

