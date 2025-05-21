Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 156,80 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 15:40 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 156,80 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,20 EUR aus. Bei 156,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 739 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 162,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 3,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,74 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester