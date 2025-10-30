Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag im Aufwind

Pfeiffer Vacuum im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 155,80 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 15:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 155,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.741 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 4,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,13 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.04.2024 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

