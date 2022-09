Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag in Rot

Die Pfizer-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 44,76 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 44,76 EUR. Bei 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.851 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. 17,89 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,35 EUR. Mit Abgaben von 26,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 28.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 27.742,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.977,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 46,19 Prozent gesteigert.

Am 01.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien im Minus: Omikron-Impfstoffe erhalten Booster-Zulassung von der FDA

Moderna-Aktie, Novavax-Aktie & Valneva-Aktie: Briten gehen beim Boostern voran

BioNTech- und Pfizer-Aktien in Rot: Moderna verklagt BioNTech und Pfizer - Moderna-Aktie gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com