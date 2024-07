Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Dienstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 28,07 USD.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 28,07 USD ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 28,07 USD. Bei 28,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 412.130 Stück.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,66 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 10,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,65 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,17 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 01.05.2024 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,98 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Pfizer am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Moderna-Aktie sackt ab: RSV-Impfung verliert mit der Zeit deutlich an Wirkung

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen