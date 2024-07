Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 27,90 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 27,90 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,04 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,92 USD. Zuletzt wechselten 511.331 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 37,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 26,19 Prozent niedriger. Am 27.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,64 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,17 USD.

Pfizer gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,98 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,61 Prozent auf 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 18,28 Mrd. USD umgesetzt.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

