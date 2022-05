Pfizer Aktie News: Pfizer zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie legte um 05.05.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,46 EUR zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 47,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,04 EUR. Bisher wurden heute 6.510 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 14,77 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2021 auf bis zu 31,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 47,63 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Pfizer gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.661,00 USD umgesetzt, gegenüber 14.582,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 5,29 USD im Jahr 2023 aus.

