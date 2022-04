Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Pfizer konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 48,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 48,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.481 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 13,56 Prozent wieder erreichen. Bei 30,17 EUR fiel das Papier am 10.04.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,15 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 03.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,68 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2022 wird am 03.05.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2022 rechnen Experten am 02.08.2022.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

ARK-Chefin Cathie Wood kauft bei Elektromobilität zu und schmeißt Pharma-Aktien aus dem Depot

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Moderna-Aktie springt an: Moderna beantragt US-Notfallzulassung für zweiten Corona-Booster

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com