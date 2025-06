So entwickelt sich Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Nachmittag ins Plus

06.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Pfizer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 23,46 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 23,46 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 23,52 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 542.741 Pfizer-Aktien. Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,85 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,00 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 29.04.2025. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 13,72 Mrd. USD, gegenüber 14,88 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,82 Prozent präsentiert. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,00 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 3 Jahren verloren

