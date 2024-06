Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 28,79 USD.

Die Pfizer-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,79 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 28,85 USD zu. Bei 28,67 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 505.575 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,36 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,19 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,21 USD am 27.04.2024. Abschläge von 12,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,76 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 37,57 USD angegeben.

Pfizer gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,98 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,88 Mrd. USD – eine Minderung von 18,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,28 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

CureVac-Aktie hebt ab: Vogelgrippevirus treibt Anleger auch in Moderna und BioNTech

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren abgeworfen