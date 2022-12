Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Abschlägen

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 47,36 EUR. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,32 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.593 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 13,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 17,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 USD.

Am 01.11.2022 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 22.638,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.094,00 USD umsetzen können.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,48 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

